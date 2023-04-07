Экономист Гольдфайн назвал причины ослабления рубля

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

О причинах падения рубля и прогнозах на ближайшее будущее рассказал заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

По его мнению, основной причиной падения рубля является дефицит бюджета РФ. Эксперт пояснил, что за первый квартал текущего года доходы бюджета, по разным оценкам, уменьшились от сорока до сорока пяти процентов.

Сказываются на курсе рубля как санкционные ограничения, так и перестройка российской экономики. Экономист пояснил, что для укрепления национальной валюты доходы должны быть больше расходов, также необходимо накопление резервов. По его словам, возможно, властям будет необходимо пересмотреть ряд статей расходов, передает Общественная служба новостей.

7 апреля в ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показали максимумы с апреля 2022 года, достигнув отметок 82 рубля и 90 рублей соответственно, передает Взгляд.ру.

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