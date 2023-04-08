Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек погиб в Новой Москве при падении с высоты

Юлия Курганова
Происшествия
Человек погиб в Новой Москве при падении с высоты
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, поселение Кокошкино Карта всех событий

Человек скончался в Новой Москве в результате падения с высоты. Об этом в субботу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Уточняется, что трагедия произошла в поселении Кокошкино, 8.

Упавший с 19-го этажа житель Воронежа практически не получил травм, обычно такие пациенты сразу уходят домой. Таким мнением поделился 4 апреля главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин. По словам специалиста, мужчина получил только легкую черепно-мозговую травму, а также один перелом мелкой кости. Никаких других патологий врачи пока не зафиксировали.

14 марта по факту гибели рабочего на стройке в Красногорске возбуждено уголовное дело. На строящемся объекте при работах по перемещению строительных материалов рабочий упал с высоты шестого этажа и скончался.

Новая Москва Смерть падение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте