Человек погиб в Новой Москве при падении с высоты

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, поселение Кокошкино Карта всех событий

Человек скончался в Новой Москве в результате падения с высоты. Об этом в субботу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Уточняется, что трагедия произошла в поселении Кокошкино, 8.

Упавший с 19-го этажа житель Воронежа практически не получил травм, обычно такие пациенты сразу уходят домой. Таким мнением поделился 4 апреля главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин. По словам специалиста, мужчина получил только легкую черепно-мозговую травму, а также один перелом мелкой кости. Никаких других патологий врачи пока не зафиксировали.

14 марта по факту гибели рабочего на стройке в Красногорске возбуждено уголовное дело. На строящемся объекте при работах по перемещению строительных материалов рабочий упал с высоты шестого этажа и скончался.