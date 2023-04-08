Врач Мусичова назвала три популярных супа, которые стоит убрать из рациона

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Супы занимают важную часть в рационе россиян. Также они считаются важной составляющей диетического питания, но не все из них являются полезными. Об этом рассказала врач превентивной медицины Мадина Мусичова.

По ее словам, людям старшего возраста следует избегать употребления жирных супов из-за негативного влияния на пищеварительную систему. Повышается вероятность диареи или запоров, отметила медик.

— Солянка имеет в своем составе немалое количество жирного мяса и острых приправ, а регулярное добавление блюда в рацион может вызвать атеросклероз, — предупредила Мусичова.

Грибной суп тоже имеет разные противопоказания. Его не рекомендуется употреблять пациентам с гастритом или язвой из-за стимуляции выработки желудочного сока, добавила специалист.

От окрошки тоже нужно отказаться некоторым людям. Дело в том, что набор продуктов в данном случае почти не сочетается между собой, может возникнуть вздутие, заключила врач в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Наваристые мясные супы нельзя назвать полезными для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.