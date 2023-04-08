Москвичи могут воспользоваться 13 трамвайными маршрутами возле станций БКЛ метро

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Возле станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Лефортово» и «Сокольники» проходит шесть трамвайных маршрутов. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Благодаря переносу остановок поближе к станциям время пересадок сократилось на одну-две минуты. Кроме того, по этим маршрутам ежедневно совершается почти 110 тысяч поездок. Это на семь процентов больше, чем до полноценного запуска БКЛ.

Всего до станций кольцевой линии следует 13 маршрутов. На трамвае можно добраться до пунктов «Лефортово», «Авиамоторная», «Каховская» и «Сокольники», пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Почти на 90 процентах маршрутов столицы уже работают современные низкопольные трамваи. До 2025 года планируется закупить еще 150 вагонов последнего поколения.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. По словам заместителя мэра Москвы, главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее.