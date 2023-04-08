Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей предупредили об ограничениях прохода на станцию метро «ЦСКА» из-за концерта

Евгений Силаев
Город
Москвичей предупредили об ограничениях прохода на станцию метро «ЦСКА» из-за концерта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «ЦСКА» вечером возможно ситуативное ограничение входа и выхода. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны: по требованию полиции на станции «ЦСКА» возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — говорится в сообщении.

В 20:00 в дворце спорта «Мегаспорт» пройдет концерт. Из-за этого по требованию полиции могут быть введены временные ограничения.

Жителям и гостям столицы рекомендуется покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Кроме того, проезд можно оплатить банковской картой при прохождении турникетов, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Для москвичей доступно 13 трамвайных маршрутов, которые следуют до станций Большой кольцевой линии метро. Ежедневно москвичи совершают на них порядка 230 тысяч поездок.

После открытия БКЛ метро для автомобилистов появились новые маршруты, а также разгрузились уже существующие магистрали. Благодаря этому поездки с юга на юго-восток города сократились на 40 минут.

Концерты Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Все мнения
О проекте