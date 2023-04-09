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Hill: Раскрыт шаг Макрона, ведущий к расколу между США и Европой

Юлия Курганова
В мире
Hill: Раскрыт шаг Макрона, ведущий к расколу между США и Европой
Фото: shutterstock

Контакты на высоком уровне между Францией и КНР высвечивают нарастающую напряженность между Европой и Соединенными Штатами в вопросе их отношения к Пекину. Об этом написало издание The Hill.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне приезда в Калифорнию главы Тайваня Цай Вэнь, что подчеркивает противоречия между США и Европой в данном вопросе, говорится в статье.

— В то время как администрация президента США Джо Байдена и законодатели обеих партий описывают председателя КНР Си Цзиньпина как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели КНР, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином, — сказано в публикации.

Визит Макрона в сопровождении представителей французских деловых кругов указывает на нацеленность Франции укрепить экономические связи с КНР, несмотря на утверждения Вашингтона о том, что Пекин якобы рассматривает возможность отправки оружия РФ.

При этом критики на Западе считают, что стремление французского лидера укрепить экономические связи с Китаем подрывает «любые усилия» в попытках вынудить Цзиньпина занять «жесткую» позицию в отношении России, указывает издание.

Эммануэлю Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить позицию по текущему конфликту на Украине. Об этом сообщило издание Politico 6 апреля. Отмечается, что лидер Поднебесной «не проявил никаких признаков изменения своей позиции» по конфликту на Украине после переговоров с французским лидером.

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