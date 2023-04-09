Express: Байден ударит Британию «ножом в спину» при отказе посетить коронацию Карла III

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Отказ президента США Джо Байдена от посещения коронации Карла III в Великобритании могут воспринять как «удар ножом в спину». Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявило издание Express.

Как отмечает автор материала, Байден отказался посещать коронацию, но согласился приехать в Северную Ирландию 11 апреля. Дата выбрана под годовщину подписания Белфастского соглашения, которое положило конец боевым действиям на ирландском острове.

Издание подчеркивает, что представители Консервативной партии недовольны таким решением президента США и считают, что этот поступок — «удар ножом в спину». Они полагают, что таким образом Байден пренебрегает отношениями с Великобританией, говорится в статье.

Король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов. Он настаивает, чтобы на мероприятии были представители разных религий. Его желание быть «защитником» не только одного вероисповедания начало проявляться еще 30 лет назад.