СМИ: Карл III поругался с Церковью Англии из-за желания нарушить древнюю традицию коронации

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Король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Король настаивает, чтобы на церемонии коронации были представители разных религий. Его желание быть «защитником» не только одной религии начало проявляться еще 30 лет назад.

— Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы, — говорится в сообщении.

Из-за этого была отложена публикация регламента коронации, до которой осталось четыре недели, говорится в материале.

Коронация новоиспеченного короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств — с 6 по 8 мая. Они будут включать концерт с участием мировых звезд.

При этом американский президент Джо Байден не планирует посетить данное торжество. В связи с этим британский депутат Боб Сили не стал скрывать своего недовольства и назвал такое поведение глупым с точки зрения дипломатического этикета.