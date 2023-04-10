Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 10 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 10 апреля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Депутаты Госдумы предлагают лицензировать деятельность блогеров, которые занимаются продвижением и продажей своих бизнес-тренингов в интернете. Они говорят, что за таким бизнесом в стране сейчас слишком мало контроля, людей могут попросту обманывать.

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине. Медведев написал, что Украина никому не нужна и виноваты в этом киевские власти.

В Лондоне рассказали о ранее неизвестных деталях будущей церемонии коронации Карла III. Например, о том, что в день торжества на улицы британской столицы выедут внедренные кареты. Одна из них позолочена, ее сконструировали еще в 1762 году.

Главной темой обсуждения на весенней сессии Всемирного банка станет выход из тупика, в котором оказались беднейшие страны планеты из-за долгов. Об этом написал президент организации Дэвид Малпасс и призвал мировое сообщество вместе решать проблему.

Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами очередной стрельбы в США. 29-летний парень расстрелял их внутри дома. Потом открыл огонь по правоохранителям, которые его ликвидировали.

Госдума МВФ Принц Чарльз (Карл III) США Блогеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте