Главные новости к утру 10 апреля

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Депутаты Госдумы предлагают лицензировать деятельность блогеров, которые занимаются продвижением и продажей своих бизнес-тренингов в интернете. Они говорят, что за таким бизнесом в стране сейчас слишком мало контроля, людей могут попросту обманывать.

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине. Медведев написал, что Украина никому не нужна и виноваты в этом киевские власти.

В Лондоне рассказали о ранее неизвестных деталях будущей церемонии коронации Карла III. Например, о том, что в день торжества на улицы британской столицы выедут внедренные кареты. Одна из них позолочена, ее сконструировали еще в 1762 году.

Главной темой обсуждения на весенней сессии Всемирного банка станет выход из тупика, в котором оказались беднейшие страны планеты из-за долгов. Об этом написал президент организации Дэвид Малпасс и призвал мировое сообщество вместе решать проблему.

Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами очередной стрельбы в США. 29-летний парень расстрелял их внутри дома. Потом открыл огонь по правоохранителям, которые его ликвидировали.