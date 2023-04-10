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Власти Москвы оценили чистоту воздуха в городе в марте этого года

Полина Пашкина
Город
Власти Москвы оценили чистоту воздуха в городе в марте этого года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В марте 2023 года воздух в Москве был значительно чище, чем в 2022 году. Это связано с ветреной погодой и обильными осадками. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В прошедшем месяце погода часто менялась. Помимо порывистого ветра и резких перепадов атмосферного давления, в городе выпали осадки в размере более полутора от месячной нормы.

— Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что в Москве снизились концентрации оксида углерода и диоксида азота.

Петр Бирюков отметил, что в Москве контролю состояния воздуха уделяют особое внимание. Так, в столице круглосуточно действуют 56 автоматических станций с высокоточным оборудованием.

Москвичам рассказали, в каких городских парках можно заняться воркаутом. Зоны для таких тренировок есть во дворах и парках во всех столичных округах. «Тренажерные залы» на свежем воздухе бесплатны, и их можно посещать в любое удобное время.

Петр Бирюков Москва Воздух
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