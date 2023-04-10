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«Это абсолютная неправда»: Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Полина Пашкина
Экономика
«Это абсолютная неправда»: Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях являются недостоверными. Этот вид валюты ничего не заменяет, а только дополняет существующие системы расчета. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявила глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что множество разных слухов о цифровом рубле появилось в последнее время — к примеру, утверждается, что он заменит наличные или что только в нем будут выплачиваться пенсии.

— Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не заменяет, он дополняет. Это один из способов расчета, — приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Центробанк будет развивать и наличное, и безналичное денежное обращение, подчеркнула глава регулятора. Это позволит людям с удобством распоряжаться своими средствами в любой ситуации.

По словам Набиуллиной, преимущество цифрового рубля заключается в полностью бесплатных переводах для физических лиц. Возможность совершать операции с ним человек сможет в приложении любого другого банка, где у него есть счет.

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что использование цифрового рубля в России будет добровольным.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Россия Пенсии
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