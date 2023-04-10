Пушилин сообщил о подрыве войсками Украины здания администрации Артемовска при отступлении

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Отступая из Артемовска, Вооруженные силы Украины подорвали здание городской администрации. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, который лично побывал в Артемовске.

Он рассказал, что смог лично увидеть, что осталось от центра города.

— Показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений, — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР также рассказал, что «противник не жалеет ни город, ни своих». Он опубликовал короткое видео, в котором показал, как освобождается Артемовск.

Американское издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске.