В ЦБ объяснили ослабление рубля падением экспортной выручки

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Текущее ослабление рубля связано с тем, что Россия проходит нижнюю точку экспортной выручки. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

— После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться, — приводит слова Заботкина телеканал 360.

Он отметил, что оплата за поставляемый товар поступает с задержкой до трех месяцев. В частности, сейчас Россия получает экспортную выручку за конец декабря — начало января.

Профицит российского бюджета в марте сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 триллиона рублей. Бюджет в марте этого года был закрыт с профицитом в 183 миллиарда рублей: этот результат значительно отличается от первых месяцев 2023 года.

Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента. По обновленным данным, снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1 процента.