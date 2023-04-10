ЦБ и Минфин призвали не связывать снижение курса рубля со сделкой Shell

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Валютные операции, связанные с выдачей разрешения нефтегазовой компании Shell продать активы в России и вывести более миллиарда долларов из проекта «Сахалин-2», не могли серьезно повлиять на снижение курса рубля. Об этом сообщили заместитель министра финансов Алексей Моисеев и зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В ходе совместной рабочей группы по подготовке к годовому отчету Банка России в Госдуме Моисеев указал, что крупные покупки и продажи валюты должны проводиться в ходе жестких лимитов регулятора, а полную сумму разбивают на некоторое количество небольших траншей.

Заботкин также отказался видеть связь между данными событиями, пусть они и происходили одновременно. Он призвал не преувеличивать влияние выхода иностранного бизнеса из российских активов, передает РБК.

Текущее ослабление рубля связано с тем, что Россия проходит нижнюю точку экспортной выручки, сообщил Заботкин. Он отметил, что оплата за поставляемый товар поступает с задержкой до трех месяцев.

В начале месяца «Новатэк» подал заявку на участие в проекте «Сахалин-2». Это связано с необходимостью бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и максимального соблюдения интересов всех заинтересованных сторон.