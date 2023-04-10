Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Силовики задержали агента украинской разведки в Запорожской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Силовики задержали агента украинской разведки в Запорожской области
Фото: shutterstock

Силовики задержали гражданина России, который работал на украинскую разведку в Запорожской области. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в правоохранительных органах региона.

— Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях, — говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный собирал данные о банках, пунктах выдачи пропусков, СМИ, социальных учреждениях, других местах массового скопления людей. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает ТАСС.

4 апреля сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России также задержала агента Службы безопасности Украины в Херсонской области, собиравшего данные о дислокации российской армии.

Согласно предоставленным данным, злоумышленник вместе с пособником собирал сведения о дислокации ВС РФ и численности подразделений на территории Херсонской области.

Украина Шпионаж Россия Донбасс Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте