Силовики задержали агента украинской разведки в Запорожской области

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Силовики задержали гражданина России, который работал на украинскую разведку в Запорожской области. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в правоохранительных органах региона.

— Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях, — говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный собирал данные о банках, пунктах выдачи пропусков, СМИ, социальных учреждениях, других местах массового скопления людей. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает ТАСС.

4 апреля сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России также задержала агента Службы безопасности Украины в Херсонской области, собиравшего данные о дислокации российской армии.

Согласно предоставленным данным, злоумышленник вместе с пособником собирал сведения о дислокации ВС РФ и численности подразделений на территории Херсонской области.