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Картаполов: Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся всех военнообязанных

Полина Пашкина
Общество
Картаполов: Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся всех военнообязанных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

На пленарном заседании Госдумы 11 апреля запланировано рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. Их уже одобрили ко второму чтению законопроекта.

— Новые правила будут действовать для всех находящихся в запасе граждан, — передает слова Картаполова ТАСС.

При этом действие рассматриваемых поправок не распространится на мобилизованных граждан. Они уже призваны в Вооруженные силы Российской Федерации и проходят службу.

Картаполов добавил, что проведение второй волны мобилизации в России не планируется.

Согласно рассматриваемому законопроекту, предлагается сохранить традиционные способы вручения военнообязанным гражданам повесток. Рассматривается возможность дублировать оповещения в электронном формате — они будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

Самое главное о планируемых нововведениях в воинском учете, которые рассмотрят на заседании во вторник, — в материале «Вечерней Москвы».

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