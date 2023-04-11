Движение поездов на Калужском направлении МЖД изменится с 15 апреля

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Киевское направление Московской железной дороги, платформа Минская Карта всех событий

На участке от Киевского вокзала до станции Минская Калужского направления Московской железной дороги (МЖД) изменят расписание поездов с 15 апреля по 20 мая.

Причиной изменений в графике стало закрытие одного из главных путей для реконструкции и подготовки инфраструктуры к вводу в эксплуатацию будущего четвертого Московского центрального диаметра.

Поезда будут курсировать по двум путям. Так, половина из них отправится от или до станции Минская вместо Киевского вокзала. На этом же участке увеличат интервалы движения поездов до 30 минут.

«Аэроэкспрессы» также станут реже ходить: от Киевского вокзала до аэропорта Внуково интервалы могут быть увеличены до двух часов, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 10 по 27 апреля изменилось расписание движения на Ленинградском направлении МЖД. Так, с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 отменено движение поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время увеличены интервалы движения между составами.

Изменения также внесены в расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Ограничения будут действовать с 7 по 27 апреля.