Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

Согласно новому закону, запрещается осуществлять розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующими на ярмарках и выставках, а также «путем развозной и разносной торговли».

Кроме того, теперь запрещен выпуск и обращение такой продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности». Открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах отныне тоже запрещены.

Также закон предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет, говорится на сайте Госдумы.

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».