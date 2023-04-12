Жена Медведчука объявлена в розыск на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко объявлена в розыск на Украине. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно сайту МВД Украины, жена политика исчезла 24 марта. Она обвиняется в финансировании действий, «совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти», сообщает РБК.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее сообщала, что суд арестовал два земельных участка во Львовской области, которые принадлежат Марченко. Ивано-Франковский городской суд на Украине заочно ее арестовал.

24 марта сообщалось, что суд арестовал активы Оксаны Марченко, их сумма составила около 12 миллионов долларов. Об это заявили в Службе безопасности Украины. Под арестом оказались 6,8 процента акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина, который находится в подконтрольном Украине Запорожье.

В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующее фото и предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

После этого Оксана Марченко обратилась к президенту РФ с просьбой об организации обмена ее супруга.

В конце сентября прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден и Медведчук.