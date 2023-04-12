Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров».

— Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов, — сказал он в интервью изданию Hill.

При этом согласно статье, в которой не приводится прямая цитата чиновника, «Шмыгаль заявил, что контрнаступление может быть начаться уже летом», передает РИА Новости.

Любые попытки ВСУ начать контрнаступление и битву за Крым обернутся для них тяжелыми последствиями. Об этом 10 апреля сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на данные спутниковых фото. Аналитики считают, что военно-политическому руководству Украины предстоит столкнуться с серьезными трудностями, так как подразделения РФ активным образом занимаются защитой региона.