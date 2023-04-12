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Синоптики пообещали жителям Москвы солнечную теплую погоду 12 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жителям Москвы солнечную теплую погоду 12 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 12 апреля, в столичном регионе сохранится малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

В пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 16 апреля, ночью столбик термометра в столице опустится до нуля градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в четверг-пятницу в город придет северо-арктический антициклон. Из-за него ожидается снижение температуры по сравнению с началом недели. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Такие перепады могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.

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