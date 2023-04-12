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Главные новости к утру 12 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 12 апреля
Фото: Вечерняя Москва

В Екатеринбурге жители сняли на видео падение неопознанного летающего объекта. Кадры инцидента были опубликованы в соцсетях.

Российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.

В связи с трудной ситуацией с наплывом мигрантов итальянское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. По данным агентства ANSA, особенно остро эта проблема стоит в южных регионах страны.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился своим мнением относительно того, кого из политиков он считает умными людьми, назвав таковыми лидеров РФ, Китая и КНДР.

Серийное производство машин «Москвич-6» планируется начать в июле-августе текущего года. Об этом рассказал генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

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