Reuters: Правительство Сербии допускает возможность поставки оружия Украине

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Согласно секретным документам Пентагона, которые в результате утечки попали в интернет, в правительстве Сербии допускают возможность поставки вооружения Украине. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило агентство Reuters.

Журналисты сослались на диаграмму, резюмирующую ответы правительств 38 стран Европы о готовности предоставить военную поддержку Украине. При этом их разделили на четыре категории.

Их обозначили как страны, которые уже проводят подготовку военных Украины и предоставляют помощь, готовые поддерживать Киев в подобном формате, имеющие «военные возможности» для поставок и имеющие «политическую волю» к будущим отправкам летального вооружения. По всем четырем категориям «нет» ответили только Австрия и Мальта, а в Сербии выразили готовность к поставкам, утверждает Reuters.

Позднее министр обороны Сербии Александр Вулин опроверг сообщения о поставках Белградом оружия Киеву. Он назвал эти сообщения ложью, передает Telegram-канал РИА Новости.

На появление в Сети секретных документов, которые, предположительно, принадлежат Пентагону, СМИ обратили внимание 7 апреля. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».