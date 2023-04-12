Глава Минобороны Сербии Вучевич опроверг сообщения Reuters о поставках оружия Украине

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Сообщения о том, что Сербия якобы поставляет оружия Украине, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 12 апреля, заявил министр обороны республики Милош Вучевич в интервью «Sputnik Сербия».

В этот день агентство Reuters со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона опубликовало статью о том, что в правительстве Сербии допускают возможность поставки вооружения Украине.

— В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине. Кому-то очевидна цель — дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором не хотим участвовать, — прокомментировал публикацию Вучевич.

Он добавил, что Белград не передает оружия ни Украине, ни России. Республика поставляет оружие третьим государствам, далеким от региона боевых действий, передает «Царьград».

На появление в Сети секретных документов, которые, предположительно, принадлежат Пентагону, СМИ обратили внимание 7 апреля. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».