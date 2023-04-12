СМИ сообщили о гибели 179 свиней из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: shutterstock

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Впоследствии предприятие обстреляли из минометов. В результате атаки погибли 179 свиней. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что свинокомплекс находится в трех километрах от границы с Украиной. Атака ВСУ случилась утром во вторник, 11 апреля.

На территорию «Агро-Белогорья» прилетел дрон-камикадзе. В результате его детонации оказались повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне. Позднее ВСУ атаковали предприятие минометами.

В результате атаки погибли 179 свиней, еще 150 животных ранены. Разрушения зафиксировали в трех корпусах комплекса и на газопроводе. Сотрудники «Агро-Белогорья» устраняют последствия атаки и пытаются спасти свиней с ранениями и контузией, передает Telegram-канал SHOT.

В воскресенье, 9 апреля, украинские военные обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.