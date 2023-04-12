Песков заявил о наличии у России данных об участии граждан стран НАТО в боях на Украине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине. Об этом в среду, 12 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов. Но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях, — передает слова Пескова ТАСС.

Большое количество военных сил спецназначения из стран Североатлантического альянса на Украине в феврале-марте этого года были из Великобритании: их было около 50 человек. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».