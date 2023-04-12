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В Госдуме предложили лишить уклонистов права занимать должности на госслужбе

Евгений Белоусов
Общество
В Госдуме предложили лишить уклонистов права занимать должности на госслужбе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев внес в ГД проект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва. Об этом он сообщил в среду, 12 апреля.

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