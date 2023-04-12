Путешествуем ВМесте
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Приметы и советы
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В Госдуме предложили лишить уклонистов права занимать должности на госслужбе
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев внес в ГД проект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва. Об этом он сообщил в среду, 12 апреля.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля Народный календарь. Что съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым целый год Народный календарь. Как стать здоровым и счастливым 11 апреля
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