Мероприятия в честь Пасхи пройдут на ВДНХ 14-16 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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В честь Пасхи на ВДНХ с 14 по 16 апреля пройдут мастер-классы, игры и другие мероприятия. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.

— Здесь пройдет тематическая программа «Сказочная Карелия» с мастер-классами по созданию национальной карельской куклы, сбору чая из карельских трав и занятием по приготовлению национального сладкого хлебца Карелии XVII века — крууга, — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители выставочного комплекса в эти дни смогут принять участие в «яичной лотерее», обучиться росписи яиц и созданию пасхальных кукол. Подробная программа опубликована на сайте ВДНХ.

На Пасху и Вербное воскресенье электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками. Такие нововведения на время праздников необходимы из-за увеличенного потока пассажиров.

Фольклорист Максим Олюнин рассказал «Вечерней Москве» о необычных пасхальных традициях, корни которых уходят в языческие времена до крещения Руси. Так, до сих пор в некоторых российских регионах принято отмечать так называемую Пасху мертвых.