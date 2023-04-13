Fox News: Обвинивший Трампа прокурор Брэгг получил письмо с белым порошком

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Обвинивший экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил канал Fox News.

— Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена, — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

11 апреля сообщалось, что Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майклом Пенсом об итогах выборов 2020 года в США. По данным журналистов, политик обратился в суд округа Колумбия, чтобы оспорить предписание Пенсу выступить перед присяжными.

Суд в Нью-Йорке предъявил Дональду Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение снова возглавить Соединенные Штаты. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».