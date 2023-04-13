Открытое горение ликвидировано на фермерском рынке в Химках

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Новокуркинское шоссе, 14А Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на фермерском рынке в Химках. Об этом в четверг, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 5:47.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС. На борьбу с огнем были привлечены пять единиц техники и 20 человек.

В связи с пожаром на фермерском рынке в Химках полностью перекрыли движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составляла две тысячи квадратных метров.