Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Открытое горение ликвидировано на фермерском рынке в Химках

Юлия Курганова
Происшествия
Открытое горение ликвидировано на фермерском рынке в Химках
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Новокуркинское шоссе, 14А Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на фермерском рынке в Химках. Об этом в четверг, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 5:47.

Видео: Вечерняя Москва

Пожар, о котором идет речь, произошел в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС. На борьбу с огнем были привлечены пять единиц техники и 20 человек.

В связи с пожаром на фермерском рынке в Химках полностью перекрыли движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составляла две тысячи квадратных метров.

Химки рынок Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте