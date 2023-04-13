Советник Пушилина сообщил, что группировка ВСУ на западе Артемовска почти блокирована

Фото: Минобороны РФ

Российские войска почти блокировали группировку ВСУ на западе Артемовска. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

— Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска, — приводит его слова aif.ru.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в этом городе. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.