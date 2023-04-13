Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Советник Пушилина сообщил, что группировка ВСУ на западе Артемовска почти блокирована

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина сообщил, что группировка ВСУ на западе Артемовска почти блокирована
Фото: Минобороны РФ

Российские войска почти блокировали группировку ВСУ на западе Артемовска. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

— Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска, — приводит его слова aif.ru.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в этом городе. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Все мнения
О проекте