Андрей Бочкарев: Инвестор возведет на Октябрьском поле шесть объектов образования

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Минимум шесть новых объектов образования возведет инвестор в рамках проекта реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что четыре из шести запланированных объектов образования уже введены в эксплуатацию.

— Проект комплексной реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле» был начат в 2015 году. За это время строители возвели на ранее неэффективно используемой территории жилые дома. Их первые этажи приспособлены под коммерческие объекты, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, инвестор в рамках проекта обеспечит район пятью детскими садами и одной школой. Она уже была введена в эксплуатацию. Школа рассчитана на 800 мест. Также завершено строительство трех детских садов, а оставшиеся два возводятся.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что завершить проект комплексной реорганизации данной территории планируется до конца 2024 года.

До конца 2023 года в Москве планируют построить около 1,1 миллиона квадратных метров жилья на площадках бывших промышленных зон города.