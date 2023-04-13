Старец Зосима сделал предсмертное предсказание о судьбе Украины

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Известный священник, старец Зосима перед смертью успел сделать пророчество о судьбе Украины. Они касались религиозных гонений.

Зосима заявил, что «украинцы-западенцы» выступят против христиан. Кроме того, по его словам, управлять ситуацией будут «подростки со стеклянными глазами, которые будут стрелять забавы ради».

Старец отметил, что беснующиеся будут наказаны. В то же время их жертвы получат защиту от Бога. Говоря о безопасности Украины, Зосима заявил, что ее удастся достичь только под крылом Русской православной церкви (РПЦ), передает портал Progorodchelny.ru.

Кроме того, в своем предсмертном завещании старец указал, что всем верующим необходимо держаться РПЦ.

— В ней спасение, — считал он.

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