Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«В чем тут проблема?»: Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения с НАТО

Евгений Жуков
В мире
«В чем тут проблема?»: Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения с НАТО
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Белград проводит военные учения «Платиновый волк» со странами — членами Североатлантического альянса.

— Какие это по счету учения, шестые, седьмые, восьмые… Не понимаю, в чем тут проблема? Что вы хотите — суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения? — заявил сербский лидер.

Он также добавил, что подобные мероприятия позволяют сербским военнослужащим получать новые знания, а также «оперативную совместимость и увеличение возможностей». Президент считает, что от партнерских армий всегда чему-то можно научиться.

Однако, несмотря на проведение подобных учений, Сербия по-прежнему остается нейтральной страной и не планирует вступать в военные блоки, передает РИА Новости.

5 апреля в сербском Минобороны сообщили, что в период с 16 по 30 июня Сербия совместно со странами НАТО проведет на своей территории международные тактические учения «Платиновый волк».

При этом президент заявил, что Сербия сможет забыть об агрессии НАТО 1999 года, когда исчезнут все сербы.

Александр Вучич НАТО Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте