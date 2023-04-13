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Автобусный маршрут № 831 продлят до метро «Кожуховская» с 15 апреля

Полина Пашкина
Город
Автобусный маршрут № 831 продлят до метро «Кожуховская» с 15 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Маршрут автобусов № 831 с 15 апреля будет продлен до станции метро «Кожуховская». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что часть автобусов будет работать на коротком маршруте «МЦК «ЗИЛ» — Метро «Технопарк».

Благодаря нововведениям пассажиры смогут быстрее и удобнее добираться до парка развлечений «Остров мечты». Кроме того, изменения образуют новую связь между станциями метро «Кожуховская», «Технопарк» и МЦК ЗИЛ, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 15 апреля будет запущен новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Сотрудники нового технопарка и жители деревни Руднево получат удобное транспортное сообщение с Некрасовской линией метро.

В дни массового посещения кладбищ —16, 23 и 25 апреля — изменятся маршруты ряда автобусных направлений Москвы.

На Пасху, 16 апреля, будут запущены дополнительные бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы.

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