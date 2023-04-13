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Corriere della Sera: Минюст Италии начал проверку суда в Милане после побега Усса

Евгений Белоусов
В мире
Corriere della Sera: Минюст Италии начал проверку суда в Милане после побега Усса
Фото: Pexels

Глава итальянского Минюста Карло Нордио после побега из-под домашнего ареста сына красноярского губернатора Александра Усса Артема распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые вели дело российского предпринимателя. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила газета Corriere della Sera.

— Назревает столкновение между правительством и судебной властью, в частности Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Артема Усса, а с другой — ослабил в отношении него ограничения, — говорится в публикации.

В октябре 2022 года Артема Усса арестовали в Италии за уклонение от санкций и отмывание денег. Его отец выразил уверенность, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Мужчину задержали в Италии по международному ордеру.

Примечательно, что в России бизнесмена также разыскивали по подозрению в легализации средств в особо крупном размере.

4 апреля российский бизнесмен Артем Усс прибыл в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. После этого мужчина самостоятельно прибыл в следственный департамент МВД в Москве, где ему изменили меру пресечения.

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