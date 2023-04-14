В России за сутки выявили 8082 новых случая коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 8082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1047 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9605 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.