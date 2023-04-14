В России за сутки выявили 8082 новых случая коронавируса
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 8082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1047 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9605 пациентов, отмечается на портале.
Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.
3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.