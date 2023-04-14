Мужчина нашел телефон в метро и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, метро Чкаловская Карта всех событий

Пассажир метро на станции «Чкаловская» нашел телефон и забрал себе. Позже он стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, во время покупки проездного один из пассажиров забыл мобильный телефон на билетном автомате. Через некоторое время аппарат нашел другой мужчина и просто забрал его себе. В дальнейшем он вытащил из него сим-карту и сбросил настройки, чтобы продать. Нанесенный его действиями ущерб составил 3,5 тысячи рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре 20-летнего подозреваемого задержали. У него изъяли телефон, который в скором времени вернут владельцу.

— Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее и возвратить найденную вещь этому лицу, — напомнила Нефедова.

Если же вещь найдена на транспорте или в помещении, то ее нужно отдать ответственному лицу, которое, в свою очередь, и сообщит об этом в полицию.

Другая кража произошла в подмосковном селе. В местный храм вломился вор, который попытался украсть деньги из церковной лавки. Помимо наличных мужчина нашел внутри две бутылки кагора, выпил их и уснул у алтаря.