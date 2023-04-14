СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре на 2-й Квесисской улице

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, 2-я Квесисская улица, 22 Карта всех событий

По факту гибели двух человек в пожаре на 2-й Квесисской улице проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и выясняют причины произошедшего.

— Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, — резюмировала Иванова.

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Пожар, о котором идет речь, произошел утром в пятницу, 14 апреля, в квартире жилого дома № 22 на 2-й Квесисской улице. Огонь распространился на четыре квадратных метра. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроприбора на кухне.

После ликвидации пламени в квартире обнаружили тела двух погибших.