СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре на 2-й Квесисской улице
По факту гибели двух человек в пожаре на 2-й Квесисской улице проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 14 апреля.
По ее словам, сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и выясняют причины произошедшего.
— Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, — резюмировала Иванова.
Пожар, о котором идет речь, произошел утром в пятницу, 14 апреля, в квартире жилого дома № 22 на 2-й Квесисской улице. Огонь распространился на четыре квадратных метра. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроприбора на кухне.
После ликвидации пламени в квартире обнаружили тела двух погибших.