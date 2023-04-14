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Приметы и советы

Ювелирная сеть Pandora в России может сменить название на Pan Club

Лейла Алиева
Общество
Ювелирная сеть Pandora в России может сменить название на Pan Club
Фото: shutterstock

Сеть ювелирных магазинов Pandora в России может сменить название на Pan Club. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на ювелирном рынке.

Компания «Панклуб», которая занимается развитием сети в России, еще в марте подала заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Теперь в магазинах сети представлены разные ювелирные бренды.

По мнению гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова, привлечение новых ювелирных брендов позволит сети восполнить выпавший ассортимент Pandora и даже расширить его, передает «Коммерсант».

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подтвердил открытие магазинов Inditex в России под новыми названиями до конца весны. Испанская компания передаст новым владельцам все торговые площадки, находящиеся в России. Магазины будут открыты под новыми названиями: DUB, VILET, MAAG, ECRU.

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