На Троекуровском кладбище простились с писателем Багировым

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На Троекуровском кладбище в Москве проводили в последний путь писателя Эдуарда Багирова. Церемония прощания состоялась в пятницу, 14 апреля.

Проститься с поэтом пришли друзья, родственники и коллеги. Среди них: певица Юта, тележурналисты Тина Канделаки, Михаил Леонтьев и Арина Шарапова. Коллектив телеканала Russia Today во главе с Маргаритой Симоньян прислал на церемонию траурный венок.

— Он очень любил жизнь, любил красоту. У него был отличный, потрясающий вкус — он ее сам создавал, — сказал Леонтьев на церемонии прощания, передает ТАСС.

О смерти Багирова на 48-м году жизни стало известно в среду, 12 апреля. В последние годы жизни писатель и публицист трудился на радио Sputnik.

Багиров обрел популярность в 2007 году после публикации романа «Гастарбайтер». Произведение рекламировалось под провокационным лозунгом «Слава России!» и быстро заняло лидирующие места по продажам в российских книжных магазинах. В дальнейшем Багиров часто обращался к политическим темам в своих произведениях.