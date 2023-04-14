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Проезжую часть на Затонной улице освободили после ДТП
Москва, Затонная улица Карта всех событий
Движение восстановили по Затонной улице после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.
— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на Затонной улице около дома № 4. Автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на самокате.
Еще одна авария произошла на Сельскохозяйственной улице. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
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