Проезжую часть на Затонной улице освободили после ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Затонная улица Карта всех событий

Движение восстановили по Затонной улице после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Затонной улице около дома № 4. Автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на самокате.

Еще одна авария произошла на Сельскохозяйственной улице. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.