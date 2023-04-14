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Проезжую часть на Затонной улице освободили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Проезжую часть на Затонной улице освободили после ДТП
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Затонная улица Карта всех событий

Движение восстановили по Затонной улице после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Затонной улице около дома № 4. Автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на самокате.

Еще одна авария произошла на Сельскохозяйственной улице. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

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