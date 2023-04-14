Народная артистка Яковлева посетила столичный пункт отбора на контрактную службу

Фото: РИА Новости

Народная артистка России Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на службу по контракту. Своими впечатлениями она поделилась с журналистами в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, организация таких пунктов — необходимое дело. Кроме того, Яковлева считает своим долгом поддержать людей, желающих заключить контракт и пойти защищать родину. Кроме того, народная артистка высоко оценила организацию работы пункта отбора.

— Хочется самого главного — чтобы ребята выполнили свой долг, вернулись здоровыми и понимали, что они делают большое великое дело. Осознание того, что мы сейчас делаем, придет, наверное, несколько позднее, — сказала она.

Люди в настоящее время выполняют свой «абсолютный долг», цитирует Яковлеву агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В городе работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.