Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро вводят в график

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро начали вводить в график после падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 14 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.

Причиной этого стало падение человека на пути. Речь, как уточняется, идет о южном участке ветки.

Другой подобный случай произошел в среду, 29 марта. На участке между станциями «Октябрьское Поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.