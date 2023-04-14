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Байден поручил военным усилить защиту секретных данных

Евгений Силаев
В мире
Байден поручил военным усилить защиту секретных данных
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден поручил разведывательным службам и военным принять меры для дальнейшей защиты секретных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 14 апреля.

— Пока мы все еще определяем действительность этих документов, я поручил нашим военным и разведывательному сообществу предпринять шаги для дальнейшей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации, а наша группа национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими партнерами и союзниками, — сказал глава государства.

Байден также заявил, что высоко оценил действия правоохранительных органов, задержавших подозреваемого в причастности к утечке секретных документов, передает сайт Белого дома.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились около 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

Тейшейре официально предъявили обвинение в изъятии, хранении и передаче секретной информации. Он оставлен под стражей как минимум до следующего судебного заседания 19 апреля.

Что известно о молодом человеке и как к его аресту отнеслись в США — в материале «Вечерней Москвы».

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