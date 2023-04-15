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Вильфанд спрогнозировал теплую солнечную погоду в Центральной России

Ирэна Колесова
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплую солнечную погоду в Центральной России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В середине следующей недели в Центральной России установится ясная, солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В понедельник ночные температуры положительные, днем +13…+15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов - вторник, среда, четверг, — сказал Вильфанд РИА Новости.

Он добавил, что возможность дождей сохранится, но она будет очень низкой. В целом погода будет комфортной и солнечной, подытожил метеоролог. Осадки могут начаться только со второй половины недели, они будут кратковременными.

Вильфанд также отметил, что в субботу, 15 апреля, температура воздуха понизится ночью до минус трех градусов. Однако в воскресенье, 16 апреля, снова потеплеет до 14 градусов. «Майская погода» в Москву вернется уже в начале новой недели.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет погода в выходные, 15 и 16 апреля. По его словам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.

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