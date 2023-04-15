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Прохладный день без осадков ожидает москвичей в субботу

Ирэна Колесова
Город
Прохладный день без осадков ожидает москвичей в субботу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москву после майской погоды пришло похолодание, в субботу температура поднимется только до 9 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Днем столбики термометров в российской столице покажут от 7 до 9 градусов выше нуля. Ночью начнутся заморозки до -1 градуса. Дождей не ожидается, как и ясной погоды: прогнозируется переменная облачность.

В Московской области будет немного теплее, там воздух прогреется до 12 градусов.

Ветер в столице будет северо-восточным, его скорость составит до 11 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на отметке в 760 мм ртутного столба.

Однако похолодание будет недолгим. В середине следующей недели в Центральной России установится ясная, солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет погода в выходные, 15 и 16 апреля. По его словам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.

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