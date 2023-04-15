Столичные дороги и тротуары промоют 15 апреля со специальным шампунем

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 15 апреля, вторую в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В недоступных для техники местах промывка будет выполнена вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб, — сказал он.

Заммэра отметил, что промывка ведется специальным средством, после чего дороги обдают водой. Бирюков подчеркнул, что моющее средство является безопасным, оно не содержит кислот, щелочей и полностью разлагается в почве. Отмечается, что в апреле запланировано четыре таких мероприятия.

Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.