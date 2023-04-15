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Автобусы м6 и с755 в субботу перестанут ходить через центр Москвы

Евгений Силаев
Город
Автобусы м6 и с755 в субботу перестанут ходить через центр Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Автобусы, следующие по маршрутам м6 и с755, временно прекратят движение через центр столицы. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Отмечается, что временные ограничения вводятся из-за проведения пасхальной службы в Храме Христа Спасителя. С 14:30 маршрут с755 будет укорочен: «Стадион «Лужники» — Станция метро «Кропоткинская».

Автобусы м6 и с755 в субботу перестанут ходить через центр Москвы Фото: ГУП Мосгортранс

С 17:30 маршрут м6 будет работать на двух участках: «Стадион «Лужники» — станция метро «Кропоткинская» и «Станция метро «Лубянка» — Дангауэровка, говорится на сайте Мосгортранса.

При этом маршрут № 5 будет работать по штатному графику. На время ограничений москвичам рекомендуют воспользоваться метро.

С 15 апреля будет запущен новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Сотрудники нового технопарка и жители деревни Руднево получат удобное транспортное сообщение с Некрасовской линией метро.

В дни массового посещения кладбищ —16, 23 и 25 апреля — изменятся маршруты ряда автобусных направлений Москвы.

На Пасху, 16 апреля, будут запущены дополнительные бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы.

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