Минагрополитики Украины раскритиковало решение Варшавы запретить импорт сельхозпродукции

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Министерство аграрной политики Украины раскритиковало решение польских властей запретить импорт ее сельскохозяйственной продукции. Об этом сказано в субботу, 15 апреля, в заявлении ведомства.

Варшава запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. Венгрия тоже до 30 июня запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

— Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что всегда выступали «за открытое и взаимовыгодное сотрудничество». При этом решение польских властей противоречит достигнутым ранее договоренностям, отметили в министерстве.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Польши ввести временный запрет на поставки зерна с Украины напоминает поступок Иуды.