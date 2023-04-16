Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минагрополитики Украины раскритиковало решение Варшавы запретить импорт сельхозпродукции

Юлия Курганова
В мире
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Варшавы запретить импорт сельхозпродукции
Фото: president.gov.ua

Министерство аграрной политики Украины раскритиковало решение польских властей запретить импорт ее сельскохозяйственной продукции. Об этом сказано в субботу, 15 апреля, в заявлении ведомства.

Варшава запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. Венгрия тоже до 30 июня запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

— Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что всегда выступали «за открытое и взаимовыгодное сотрудничество». При этом решение польских властей противоречит достигнутым ранее договоренностям, отметили в министерстве.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Польши ввести временный запрет на поставки зерна с Украины напоминает поступок Иуды.

Украина Сельское хозяйство Польша оборот товаров Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте